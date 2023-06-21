浪漫台三線藝術季即將從24日展開 苗栗公館客家文化園區展出多項藝術作品。（苗栗縣政府提供／謝明俊栗傳真）

浪漫台三線藝術季即將從24日展開，展出烏克蘭女藝術家作品。（苗栗縣政府提供／謝明俊栗傳真）

第2屆浪漫台三線藝術季，將從6月24日到8月27日，以維期長達65天的藝術饗宴，讓民眾情盡情享受客庄風情，在這次的藝術季中，以苗栗縣展區最多，共有6鄉鎮8處地點策展，展期中並提供藝術季免費接駁專車，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家一起來浪漫台三線，體驗多元豐富的客家文化。

縣府文觀局表示，今年浪漫台三線藝術季展區跨越桃竹苗及台中4縣市17鄉鎮，長達150公里，其中苗栗縣包括有三灣、南庄、獅潭、大湖、卓蘭、公館6鄉鎮，再加上公館出磺坑、客家文學花園共8處布展，來自日本、烏克蘭及台灣等藝術設計團隊進駐，進行藝術策展及設計導入作品，議題跨足各領域，知性、感性、遊興都兼具，展出作品多元繽紛。

其中，公館客家文學花園展出的作品精彩豐富，邀請到烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜．卡德羅娃，她用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望，也有人文生態的關懷，廖建忠的〈望鄉〉作品取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，作品反映近年石虎生存及生態環境面臨危機。來自日本的久保寬子創作的〈泥足〉，腳踏實地的赤裸雙足作為勞動的致敬，試圖重新審視當代社會人們與自然的不可分隔的關係。

這屆藝術季還有兩個非常特別的展出場域，一個是位在苗栗公館的「亞洲第一口、世界第二口油井」所在地出磺坑，一個是獅潭的中油加油站。中油以行動支持藝術文化與地方發展，將甫修整完成的出磺坑老油田文化園區中數棟古蹟建物，讓此次策展地點突破傳統的場館，提供給藝術季作為藝術策展及創作之用，展出日本及台灣藝術家的作品。而中油獅潭加油站更打造為藝術季主題加油站，熱誠歡迎來到台三線藝術季公路旅行的遊人們。