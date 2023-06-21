該案基地位於台北市中山區市民大道三段，建國南路一段及復興南路之間，距捷運忠孝復興站約500公尺，鄰近懷生國小、八德市場及昌隆198公園，生活機能優良；基地面積4,504平方公尺，土地使用分區為第三之一種住宅區，臨路面寬70公尺以上。
經國家住都中心整合協調，本案安東新城華廈私人地主以及住戶皆具高度參與都市更新意願，截至目前已取得90％以上私地主參與意願書，並已進行私地主選配意願調查，預估未來推動過程中可順利執行。
國家住宅及都市更新中心擔任實施者推動的「台北市中山區長安段二小段596地號等五筆土地都市更新案」（長安市民公辦都更案）預計7月底正式公告招商。
該案基地位於台北市中山區市民大道三段，建國南路一段及復興南路之間，距捷運忠孝復興站約500公尺，鄰近懷生國小、八德市場及昌隆198公園，生活機能優良；基地面積4,504平方公尺，土地使用分區為第三之一種住宅區，臨路面寬70公尺以上。
經國家住都中心整合協調，本案安東新城華廈私人地主以及住戶皆具高度參與都市更新意願，截至目前已取得90％以上私地主參與意願書，並已進行私地主選配意願調查，預估未來推動過程中可順利執行。
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