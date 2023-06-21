林伯豐也因此提出兩點建議：第一，「台美21世紀貿易倡議」獲得美國眾議院歲計委員會審議通過，台灣也應送交立法院進行國會審議。
第二，政府應積極洽從台美FTA、BTA及租稅協議，目前企業最迫切的是台美租稅協議，赴美投資獲利需要繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣，需要扣繳30％美國股利，台美租稅協議簽訂股利、利息及權利金扣繳率，可減低至3％～15％的範圍。
對台美簽署第一階段「台美21世紀貿易倡議」，三三會理事長林伯豐21日指出，此倡議屬架構性，與傳統FTA強調關稅減讓與市場准入不同，對台灣經濟實質助益有限，目前企業最迫切的是台美租稅協議，若能簽訂可減低至3％～15％的範圍。
林伯豐也因此提出兩點建議：第一，「台美21世紀貿易倡議」獲得美國眾議院歲計委員會審議通過，台灣也應送交立法院進行國會審議。
第二，政府應積極洽從台美FTA、BTA及租稅協議，目前企業最迫切的是台美租稅協議，赴美投資獲利需要繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣，需要扣繳30％美國股利，台美租稅協議簽訂股利、利息及權利金扣繳率，可減低至3％～15％的範圍。
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