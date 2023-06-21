觀光署將在9月15日掛牌。對於外界關心署長人選，交通部長王國材21日透露，現任觀光局長張錫聰是人選之一。
王國材21日出席2023台灣仲夏旅遊節宣傳記者會，接受媒體聯訪時做出上述表示。
王國材說，觀光署會在9月15日掛牌，署長人選很多個包含現任觀光局長張錫聰，期待未來署長對於觀光，有他很多的專業，然後也善於行銷，帶領我們觀光邁向下一個新氣象，這部分就等我們討論完以後，跟行政院再做最後確認，然後在9月15日以前公布。
觀光署將在9月15日掛牌。對於外界關心署長人選，交通部長王國材21日透露，現任觀光局長張錫聰是人選之一。
王國材21日出席2023台灣仲夏旅遊節宣傳記者會，接受媒體聯訪時做出上述表示。
王國材說，觀光署會在9月15日掛牌，署長人選很多個包含現任觀光局長張錫聰，期待未來署長對於觀光，有他很多的專業，然後也善於行銷，帶領我們觀光邁向下一個新氣象，這部分就等我們討論完以後，跟行政院再做最後確認，然後在9月15日以前公布。
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