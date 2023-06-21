無論是從企業到地方創生團隊，對於在地的事務及文化脈絡都有所掌握，若能結合ESG永續的概念，在事業營運上將能夠落實永續經營，達到共榮。

公部門則在此扮演連結地方創生團隊及企業的橋樑，協助企業與地方創生團隊一同共好。因此地方創生團隊除了挖掘「地方DNA」，更需要啟動自身的「永續DNA」，才能走得更長遠。 資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，永續是當今規模不分大小的所有企業、組織、團隊持續成長的關鍵。

資誠創新創業服務協理白淵凱指出，根據資誠《2022台灣新創生態圈大調查》，因應全球投資人的期待，有超過67.3％的創業內容與SDGs息息相關。投資人看中的不只是永續方案，同時更看中團隊的永續經營能力，包含永續產品或服務從開發到獲利的時間、團隊的執行能力以及中長期目標設定等。

資誠永續發展服務公司協理吳宜珮表示，建立永續商業模式時，需要先釐清團隊的價值主張。一個完整的價值主張，可以幫助團隊有效了解目標客群或利害關係人的需求，並聚焦團隊核心價值，提升內部溝通效率。