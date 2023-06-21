王國材21日接受媒體聯訪時表示，國旅的部分已經都復甦了，事實上假日每一個風景區或是旅館都訂得相當的滿，現在正努力國際觀光客部分。國際觀光客在前天大概達到246萬人次來台，應該確定年底的600萬目標可以達到，希望明年可以恢復到疫情前1,200萬人次的水準。

王國材說，現在國旅大部分在假日人很多，平常日包含旅宿、餐飲，生意是比較差的。國外這些國際觀光客他們來的時間，大部分都會跨離峰時間的平常日，剛好把離峰這一塊補齊。

至於目前哪一國人來台最多？王國材說依序是港澳、日本、韓國、東南亞。

王國材也提到，這次和齊柏林基金會合作，把這一次仲夏旅遊節的一些場景，還有包含一些活動拍攝在美國時代廣場來播，預計7月播放。

張錫聰補充，北美遊客在1到5月成長幅度比預期目標高，有將近10萬人次，北美遊客散客特別多，又是長線，讓航班逐漸成長，發展潛力很大。夏季是北美旅遊旺季，希望藉由上半年打下的基礎，讓北美旅客愈多愈好，會利用暑假到9月來臨前衝一波。

張錫聰說，疫後全球旅遊成本都提高，各國也會競爭長線。台灣推動策略上會鎖定高端客群，是我們爭取對象，因為消費額度跟旅遊天數都會比較高。