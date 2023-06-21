新北市府在三峽、溪州設置文化園區都會型示範聚落，其中溪洲文化園區第二期公共空間工程預計今年下半年完工，園內施作藝文廣場、複合式原民特色賣店、阿美族傳統家屋展示區、原住民族特色農園、停車場等，未來將配合地方創生、社區營造，打造成新店新地標，讓原住民族文化在都市落地生根。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜今在市政會議專題報告，強調新北原民局近年為族人所做的努力與未來藍圖。

侯友宜表示，新北市烏來區的泰雅族部落，就是全球南島語族分布的最北界，因此保存台灣原住民族語言，對促進世界文化多樣性，至關重要，台灣的美麗有自己的名字，唯有對自己身處的這塊土地與擁有的多元文化愈了解，找出自身的競爭力，才能更自信地向國際介紹自己。

林瑋茜表示，新北建置三峽及溪州兩文化園區都會型示範聚落，溪洲文化園區在第一期家屋興建完成後，第二期的公共空間工程今年下半年完工，將打造成新店新地標，園內施作藝文廣場、複合式原民特色賣店、阿美族傳統家屋展示區、原住民族特色農園、停車場等，未來將配合地方創生、社區營造，持續讓原住民族文化在都市落地生根。

原民局為鼓勵族語向下扎根，除興辦都會區的部落大學、開設族語學習班，也透過族語推廣人員不斷營造都市說族語的環境，並培育族語師資，另藉由舉辦各項族語活動賽事，讓族人更自然在生活中說自己的語言。

林瑋茜說，市府更提供在地長者關懷、共餐等多項照顧服務的原民文健站，新北市年增一站，服務超過245萬人次原民長者，今年第25站林口站已開站，除每周互動交流中，給予原住民長輩心靈及生活寄託，今年預計在都會區與原鄉皆試辦部落廚房送餐服務，將關懷拓展至獨居或無法參與文健站長者。

林瑋茜說，未來市府團隊將提供對族人更完善的照顧與陪伴，也會促進主流社會認識不同族群歷史與文化，打造多元平等的新北市，一起原力出擊，共創安居樂業新北新原鄉。