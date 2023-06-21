藍綠白最新民調！趙少康揭2024勝選組合 提「這政見」拉年輕選票

中廣-蓋洛普今公布最新2024年總統大選民調，藍、綠、白對決下，民進黨總統參選人賴清德以31.89％支持度排名首位，民眾黨總統參選人柯文哲則為24.62％位居第二，國民黨總統參選人侯友宜僅17.93％，逼近當年國民黨「換柱線」。不過前台北市長郝龍斌、國民黨立委賴士葆被問到是否有「換侯」可能性時，都表示目前黨內都說必須唯一支持侯友宜，不可能換侯，待全代會確定提名後就會朝一定方向努力。

郝龍斌強調，國民黨已經提名侯友宜，尤其大家2016年都經歷過「換柱」的教訓，而黨中央及不少藍營領導人也說唯一支持侯友宜，雖仍有紛擾，但盼待723全代會確定提名後，黨內就會朝一定方向努力。

賴士葆表示，過去「換柱」聲浪來自於立委參選人，但此次狀況不同，幾乎全體立委都力挺侯友宜，只要沒出國都會參加前立法院長王金平7月5日舉行的後援會，因此不可能換侯。

中廣董事長趙少康也說，侯友宜選情還有拉升的機會，但建議不要再講一些不痛不癢的政見，是沒有用的，只需要拋出石破天驚、爆炸性的政見搶票，像是宣布當選總統，就廢除NCC、恢復特偵組，或將兵役役期拉回4個月。