案經屏東檢方複訊後，認吳涉犯毒品、槍砲、妨害公務、殺人未遂等罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押禁見，法官20日晚間裁准。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

案經屏東檢方複訊後，認吳涉犯毒品、槍砲、妨害公務、殺人未遂等罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押禁見，法官20日晚間裁准。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬丹鄉37歲吳姓男子將新鐘村住宅當成改槍兵工廠，警方19日循線查緝時，他不但不配合還從屋內朝外連開3槍，其中1發還從員警頭上飛過，所幸無人傷亡，與警對峙1小時後棄械投降，案經檢方複訊後，認吳涉犯毒品、槍砲、妨害公務、殺人未遂等罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押禁見，法官20日晚間裁准。

屏檢指出，吳嫌因涉犯毒品案件遭到警方追查，屏東警分局幹員19日持搜索票到吳位在萬丹鄉新鐘村的住處執行搜索，不料警方在屋外表明身分後，吳與妻子拒不配合開門，警見狀欲使用強制力時，吳嫌竟持槍朝屋外連開3槍，其中1發子彈還穿過2道門，並從員警頭上飛過，所幸沒打中人。

警方持槍與吳嫌對峙約1小時後，透過吳父不斷勸降「想想孩子，槍解一解、子彈退一退」，吳嫌終於棄械投降，警未開一槍一彈順利逮捕吳男，而進入搜索後驚見改槍兵工廠，現場起獲8把90手槍、其中1把已上膛，以及7把90手槍半成品、3把長槍與300多發子彈。

案經檢方複訊後，認吳嫌涉犯妨害公務、殺人未遂以及違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌重大，並有勾串逃亡之虞，20日向屏東地院聲請羈押禁見，當晚法官裁准羈押禁見。

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