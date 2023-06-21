台中市議員陳淑華今天在議會大會揭露，一名重度腦麻兒今年小學6年級畢業，沒想到畢業紀念冊上卻不見該生的照片，甚至連名字都沒出現，校方今天表示，該生原本並未購買，目前已有善心人士出資，會重新編排，並送1本給該生。

陳淑華說，該名孩子重度腦麻、全癱，媽媽為了讓他接受好的教育，將他轉學到東勢區某國小，每天從市區接送到學校，到5、6年級在家自學，雖家長當時選擇不購買畢業紀念冊，但卻從朋友那裡發現，孩子「被消失」在畢業紀念冊上，連名字都沒有。

陳淑華指出，該校今年有13名畢業生其中有2位是特教生，但根據其他學校特教媽媽的經驗分享，不曾發生這樣的狀況，孩子在學校的學習紀錄完全不見，讓媽媽非常傷心，請教育局要查明狀況。

教育局長蔣偉民表示，畢業紀念冊分為家長出資製作跟學校公版製作，若公版製作就一定要有全部學生的資料跟照片，教育局會再釐清狀況。

該校校長說，畢業紀念冊是在製作之前調查家長意願，由有意願購買的家長出資，該名家長當時表達沒有意願，坦承學校疏失，沒發現該生不在畢業紀念冊上，目前已經找到善心人士願意出資，將重新製作並送1本給該名學生。