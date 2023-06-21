弘塑2022年合併營收創37.23億元新高，年增1.8％，毛利率升至43.45％，但營益率降至20.39％，為近3年低點。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利7.22億元、年增7.86％，每股盈餘25.32元，雙創新高。董事會決議配息18元，創歷年新高。

弘塑2023年前5月自結合併營收13.47億元、年減9.08％，仍創同期次高。前4月稅前淨利2.26億元、年減達23.91％，稅後淨利1.79億元、年減達26.03％，每股盈餘6.28元，低於去年同期8.17元，主因受客戶遞延拉貨影響，首季獲利下探近9季低點影響。

弘塑董事長張鴻泰表示，公司訂單在去年上半年創下新高，但隨著下半年市場出現庫存去化壓力，有部分客戶因此轉趨保守、甚至要求延後交期。不過，在高階先進封裝部分仍有客戶積極擴產，近期則有客戶開始重啟拉貨、並洽談新訂單，顯示最壞情況要結束了。

弘塑總經理石本立則指出，上半年半導體市況不佳，預期上下半年營收比重相當，全年營收恐遜於去年，不過最差時間點已過，已見開始復甦趨勢，市場景氣沒有那麼壞。包括材料端開始復甦，設備端也有新單洽談，現階段已簽約未交機數量高，設備交期長達9個月。

而弘塑旗下化學材料供應商添鴻受惠先進封裝需求強勁，新竹光復廠產能持續吃緊。張鴻泰表示，南科路竹廠規畫分二期投資，首期預計明年底試產，預估滿載可貢獻營收5億元，第二期投產後估可挹注20億元。同時，未來亦有望打入連結器領域，增添未來成長動能。