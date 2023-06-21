台灣近期盛行#Me Too運動，不少形象良好的公眾人物都跌下神壇，昨（20日）風波燒到男星炎亞綸，被抖音男神耀樂指控硬上還偷拍不雅片，對此炎亞綸發長文道歉。身為專業講師的陳睨，今（21日）凌晨整理炎亞綸的道歉文設立3個帶風向的設定，並授權給《中時新聞網》轉載。

陳睨表示，耀樂明明就在文中明確表達受害時僅16歲，還是未成年的學生，但炎亞綸第一段就在避重就輕，直接定位「因為我是戀愛腦」以及「在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法」，淡化當時32歲炎亞綸主動追16歲耀樂並涉嫌違法性交。此外，炎亞綸還提到曾為耀樂付房租、機票錢，分手後也保持聯絡，引導讀者聯想兩人的互動是友善的，這場爭議只是感情糾紛，「這就是直接地帶起風向，使觀眾容易討論這個受害者夠不夠格做出現在受害的位置上。」

陳睨指出，炎亞綸企圖淡化自身的犯罪行為，把自己營造成最大的受害者。（圖／粘耿豪攝影）

陳睨進一步分析，炎亞綸的第二個設定為「忽略受害者很明確地說過自己不接受拍攝的事實」，且炎亞綸把重點放在自己盡力請律師下架影片、本身心神遭受影響，講得自己好像才是最大的受害者，隻字未提耀樂的痛苦以及自己要負擔的責任。

陳睨再點出炎亞綸的第三層設定非常巧妙，是在結尾放上「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉」的專屬性說法；陳睨進一步分析，若是寫給觀眾和粉絲，根本不需要加這句話，「徹頭徹尾，這篇疑似寫給受害者的文字，完全是炎亞綸在假想的受害者面前演戲給萬千觀眾看，這個時候他雖然要跟對手互動，但更重要的永遠是觀眾的目光。」

最後，陳睨總結表示炎亞綸非常懂得公關危機處理，透過認小錯引導粉絲接受「感覺重生的炎亞綸」甚至產生同情心。陳睨補充，與未成年人發生性行為屬於《刑法》第227條「對未成年人為性交猥褻罪」管理範疇，拍攝未成年人的性愛影片則是歸在《兒少性剝削防制條例》第36條第1項「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」裡。後者為非告訴乃論的罪責，也就是得知這個消息後檢察官就可以開始調查，讓事件進入司法程序了。

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