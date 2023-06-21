義享時尚廣場即日起至7月2日推出上半年最狂「年中購物慶」檔期活動，主打不用等到年底周年慶，就能享有高達10％以上的超高回饋，自開跑後即吸引大量民眾銷定時機前往消費。

此外，為因應暑假出國旅遊熱潮，消費滿千元即可抽長榮航空台北-曼谷雙人來回機票（4名）、光陽機車i-One Air都會版電動機車（3名）及高雄萬豪酒店住宿（10名）等好禮，想要趁機搶優惠的民眾不妨把握時機，趁機清空自己的購物清單。

在消費者最關心的禮券回饋方面，義享時尚廣場於即日起至6月25日止，凡義享卡會員於全館指定品牌滿3,000贈300、精品／大家電／3C滿10,000贈600、5F遊戲達人單筆滿10,000贈300的超高電子商品券回饋（可累贈），高達10％的商品券回饋就是要讓消費者買得過癮。6月26日至7月2日期間，於全館指定品牌消費滿8,000/15,000/30,000，則可分別兌換500／1,000／2,000的電子商品券（擇一門檻兌換，不累贈），購買精品/大家電/3C商品則可享有不同門檻的限量滿額贈品，刷指定銀行信用卡消費滿額還可再追加回饋，即使大肆購物，也不怕荷包大失血。

為了持續提供消費者更加完整的購物體驗，義享時尚廣場在今年的年中購物慶檔期中，也持續引進「ABC-MART」及「1929Home Studio比得兔寢具」兩大重點品牌新櫃登場。來自日本知名流行鞋靴連鎖通路「ABC-MART」全新打造高度流行時尚空間，並嚴選豐富與多元變化的商品風格，滿足全家人購入流行時尚鞋履的完美體驗，在6月16日至7月19日開幕期間，也特別推出指定商品任選兩件以上單筆滿3,000元即可現抵300元消費的專屬優惠（可再享商場禮券回饋活動）。

而「1929Home Studio比得兔寢具」則在6月18日正式與大家見面，在義享時尚廣場以全台最大旗艦店之姿，跳脫以往單一寢具專賣的經營模式，首創「生活選物概念店」形式，將居家構成五大元素一次網羅，8月31日前，加入1929HomeStudio品牌好友即可享當日單筆消費滿3,000元現抵300元的優惠（可累贈，可再享商場禮券回饋活動），及商品免運到府服務；單筆消費滿15,000元，即贈比得兔限定玩偶乙隻（贈完為止）。另外，在7月7日至17日期間，於義享時尚廣場4F中庭廣場亦將有「2023多美小汽車節」活動，更多活動詳情，亦可鎖定義享時尚廣場官網獲取最新資訊。

除了上半年最殺的優惠與強勢品牌進駐外，義享時尚廣場年中購物慶檔期中，也特別與百萬人氣圖文作家-霸軒合作推出每波段限量1,500份的聯名會員卡友禮，只要於活動期間內當日消費滿600元即可兌換，前兩週的「舒爽帆布袋」及「霸氣馬克杯」自推出後，都以極快的速度兌換完畢，在6月22日至25日及6月29日至7月2日期間，也將分別兌換「耍廢杯墊（兩入／組）」及「態度毛巾」，還沒有收集到的民眾可要加緊腳步。而深受年輕學子喜愛的大順生活音樂會活動，繼魅力人聲阿卡貝拉音樂會及震撼人心的禮賓儀隊演出後，6月22日、23日下午3點也將迎來最終回，以活力青春吉他為主題，特別邀請七所高中及大專院校團體輪番上陣，用吉他及動人的歌聲，一同寫下專屬於彼此的青春夏日回憶。