觀光局21日於台北市信義區香堤大道廣場舉行宣傳記者會。交通部長王國材表示，夏日的台灣是戶外旅遊的旺季，而台灣除了擁有先天地理優勢之外，更有著豐富的藝術人文與美食樣貌。因此在台灣的夏天，可以同時享受海岸風光與壯闊的山林景色，更可以體驗藝術、音樂還有夏日涼品美食。台灣仲夏旅遊節今年已邁入品牌重塑第二年，藉由整合全台夏季旅遊資源，持續擴大辦理系列活動，打造成為足以代表台灣夏天，並讓國人得以驕傲的國際級指標活動。

王國材進一步指出，觀光是國內內需經濟火車頭，必須有觀光主流化的共識，之後則是觀光立國，找到定位跟特色，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

觀光局說，今年台灣仲夏旅遊節系列活動搭配品牌精神推出四大主軸活動。「清涼」主軸活動是2023島嶼生活節，將於7月15日起於基隆和平島登場，除了結合傳統藝術與獨立音樂風格的仲夏藝術音樂饗宴，更打造全台首次唯一海灘上沉浸式互動餐食劇場。

至於「消暑」主軸活動，2023東海岸大地藝術節暨月光‧海音樂會，將於6月21日起持續至11月31日於台東縣都歷園區及東海岸沿線舉辦，期間內邀請藝術家帶來駐地創作，並舉辦多場月光‧海音樂會，相約在6月到9月的每一個月圓夜晚大聲唱出土地和海洋的聲音。

「涼品」主軸活動是Fun遊茂林‧清涼呷冰，預計於7月至8月針對高雄觀光圈區域業者（包括台灣好行、台灣觀巴營運單位）為範圍，推出消費滿額享涼夏優惠，並於7月1日在高雄大遠百推出涼品嘉年華快閃市集主題活動。

「山林」主軸活動為阿里山四季茶旅－夏季茶會，預計於7月22日結合阿里山夏季節氣及自然景觀辦理夏季茶會，同步規劃台灣知名行為藝術家與民眾一起共演，參與夏季山林的獨家體驗。

此外，觀光局說，為了更有效、多元串聯整合，特別規劃了「仲夏巡迴車計畫」，打造屬於台灣仲夏旅遊節專屬的仲夏巡迴車，也同步於記者會初登場。共將串聯全台夏季精選特色活動14場巡迴登場，同時各場次邀請高人氣網紅部落客、藝術家、音樂人、Youtuber等名人多元參與，以各式特色工作坊、街頭訪問挑戰、涼品互動等方式，現場與民眾互動分享仲夏旅遊美好體驗。

觀光局說，今年度也加大產業跨界異業合作，今年特別以吃、喝、樂、遊、衣各領域知名品牌企業共同結盟行銷，包括KFC肯德基與Pizza Hut必勝客推出仲夏專屬優惠套餐、台鐵便當推出期間限定仲夏便當、奇花異果專屬寶島造型仲夏冰棒、微醺蜜月推出仲夏主題限定酒、OB嚴選推出寶島仲夏旅遊服飾優惠季、GOMAJI推出寶島仲夏主題促銷季、旅電共享行動電源提供部分場次民眾免費租借服務，及黑丸嫩仙草、可口可樂、長榮航空、MYFEEL品味誌等提供相關贊助與資源合作。同時，更分別與東南旅遊社、KLOOK客路旅遊平台合作，推出專屬台灣仲夏主題企劃，推出相關仲夏遊程，邀請民眾一同體驗仲夏旅遊。