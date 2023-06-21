德陽艦園區6月22日至24日推出民眾參與捐髮，本人即可免費登艦。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

端午連假想好去哪玩嗎？台南水交社文化園區推出露天電影院，將播放2部經典懷舊電影《童年往事》、《小畢的故事》，還將結合市集、Foca馬戲團、街藝表演、行動書車等；安平德陽艦園區端午連假推出復古童玩市集、氣墊樂園等活動，22到24日期間，參與捐髮民眾可享免費登艦福利。

南市府文化局長謝仕淵表示，水交社文化園區前身為擁有獨特歷史建築與人文史蹟的空軍眷村聚落，根據水交社原住戶回憶，看電影是那年代重要娛樂。早期，台南空軍一聯隊會有一輛吉普車載電影放映設備，來到村子架起竹竿、拉起白布就開始放映電影；後期，水交社文化園區大草坪區域也會有放映電影活動，眷村家庭一同在戶外看電影，度過熱鬧時光。

端午連假期間，文化局特別於6月23日、24日晚間放映中影2部著名台灣新浪潮電影《童年往事》、《小畢的故事》，影片即以眷村為背景，描述眷村內成長與家庭生活記事，與民眾重溫早期眷村生活。

此外，為推廣台南文化資產，文化局也特別辦理「那時彼刻-水交社導覽走讀活動」，每日上下午場有各20個名額，帶領民眾漫步水交社，藉由歷史人文、建築景觀園藝介紹，深度認識水交社地區自明清、日據、眷村到現今文化園區的過往，認識自身腳下的台南土地。

連假4天下午也安排有市集與精采表演，6月23日下午17時特別邀請Foca馬戲團《Mimofatguy 》演出，適合全家大小一同走入水交社，度過端午連假。

而位在安平港的安平德陽艦園區，是台南少數集軍事、歷史、文化、旅遊、教育於一身的多元場域，不但是軍事迷的遊覽勝地，霸氣船身造型也成為知名拍照景點，它同時也是文化局委外經營重要景點，端午連假期間，德陽艦園區將推出復古童玩市集、扶助捐髮公益市集以及氣墊樂園等特別企畫。