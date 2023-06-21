在世界羽聯BWF超級300系列台北羽球公開賽位居大會女單第4種子的台灣女將許玟琪，首輪21比16、11比21、8比21遭韓國對手沈有振逆轉勝，未能繼續晉級。

許玟琪近日也是小遇低潮，從本月初新加坡公開賽到本周台北公開賽，已經連續3站止步第1輪，賽後表示，自己最近狀況不太好，還在找原因，也有很多問題要調整，打法上也需要有更多元的手法，球路設定和出球質量也要調整，連續3站首輪出局，對於場上信心多少會影響，但選手難免遇低潮，就不要把低落情緒一直放在心裡。

對於首局先拿下，後兩局讓出，許玟琪指出，第1局自己打的半邊場地是逆風，感覺比較好打一點，加上一開始對手還沒適應，所以順利收下；第2局換邊後對手針對性去打弱點，節奏也拉快，被對方掌握後就讓出；至於第3局，許玟琪認為自己打得有點急，分數被越拉越開，就很難追近。

在許玟琪之後於1號場地出賽的大會第5種子、寶島混雙組合葉宏蔚／李佳馨，以21比19、23比21擊退馬來西亞組合黃天啓／林秋仙；另一寶島混雙組合邱相榤／林筱閔24比22、21比12扳倒第8種子、馬來西亞組合陳炳順／謝宜茜；從男單會外賽拚進來的地主男單選手林祐賢11比21、10比21敗給第3種子、印度普蘭諾伊（H.S. Prannoy）。

混雙葉宏蔚（左）、李佳馨晉級台北羽球公開賽16強。（鄭任南攝）

邱相榤（左）、林筱閔（右）在台北羽球公開賽混雙首輪擊敗種子對手。（鄭任南攝）