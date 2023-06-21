美系外資表示，預計第三季DDI價格沒有更多的上漲空間，儘管目前面板價格穩定，但現在越來越多的來自大陸的供應和補貨的減少將限制DDI的平均售價上漲的空間，這也和市場預期LCD DDI價格在進入第三季將上漲的預期形成鮮明對比，另外，也預計OLED DDI將是承受最大的價格壓力，OLED滲透率的增加可能會被價格侵蝕所抵消，OLED DDI毛利率40~50%是合理的。

美系外資表示，大陸LCD DDI的競爭越來越激烈，LDDI和TDDI進入第三季度價格上漲的可能性不大。目前競爭依然存在，主要是有鑑於大陸代工廠的良率較低，OLED DDI進入第三季度是良性的，但大陸同業在OLED面板上的激進價格策略可能會壓低第三季OLED DDI定價10%。

以驅動IC指標廠來說，聯詠(3034)看好第二季營運回溫，以新台幣兌換美元30.5元計算，聯詠預計第二季營收落在295~305億元、季成長22.68~26.8%；毛利率38.5%~40.5%；營業利益率22.5%~24.5%。