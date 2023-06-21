桃園市大園區3歲柯姓男童，昨下午在家門口玩耍，遭路過機車撞上意識不清，男童母親欲開車送醫急救，擔心下班時段遇塞車卡在車陣，便至鄰近的大園分局三菓派出所求助，所幸在員警協助開道下，僅用12分鐘就抵達醫院，及時幫助男童脫離險境。

大園警方表示，黃姓婦人20日下午4時許，開車到三菓派出所求助，稱兒子在家門口玩耍時，遭到路過的18歲吳姓女騎士騎車撞上，當下雖有叫救護車，但其兒子嘴角撕裂傷血流不止，意識漸漸模糊，黃婦心急如焚決定自行開車送醫急救，但當時接近下班時間，婦人擔心途中遇到塞車，於是在經過派出所時，請求警方幫忙開道帶路。

員警見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車協助開道，護送男童至醫院急救，警方一路鳴笛、開啟警示燈，並使用擴音器廣播有傷患需緊急送醫，前方車輛聽聞後紛紛配合讓道，讓原本因為塞車要半小時以上的車程，僅花12分鐘便順利抵達。

後續男童在緊急治療後狀況穩定，男童母親也總算鬆了一口氣，感謝員警熱心幫忙，讓兒子能迅速就醫及時脫離險境。