端午節將屆，縣長鍾東錦為慰勞苗栗縣駐軍保家衛國的辛勞，21日率領地方各界組成的勞軍團，赴苗栗縣後備指揮部進行端節勞軍活動，頒發駐紮在苗栗縣作戰部隊共24個單位的端節加菜金，展現軍民一家和樂氣氛，也提前歡度端午佳節。

縣長鍾東錦率領勞軍團前往後備指揮部進行端節勞軍活動，由後備指揮部上校指揮部蘇國棟接待，鍾縣長逐一頒發加菜金，給駐紮縣內作戰部隊和海巡署等24個單位，其中包括遠在深山的空軍樂山基地、小雪山基地等單位，都派員接受頒發加菜金。

勞軍團由縣府、議會、各機關及各界社團首長組成，議長李文斌指揮機要秘書李文星、行政室主任陳鴻男出席，縣府民政處長巫恆昭陪同，另有後指部顧問團長徐怡玲、地區委顧團長劉增坤、苗栗縣軍人服務站長房明德、榮譽團長徐連斌和翁麗雄等人。

鍾東錦表示，軍隊平日嚴格訓練做好準備，遇到災難還要日夜救災，他代表縣民感謝為保家衛國的辛勞付出，展現軍民一家風範，一起為苗栗這塊土地的付出。鍾縣長說，他看到部隊有不少外縣市子弟，如果喜歡在苗栗服務期間的體驗和生活經驗，縣府展開雙臂歡迎脫下軍裝後留在苗栗發展，成為苗栗的嶄新生產力。