國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日開低回測10日均線有守，尾盤急拉收在，量能並不多，5日均線持續下彎。目前台股無論是在技術面還是在量能上，都不是太有利，可以看出多方轉弱的跡象，預期台股將持續整理。

簡伯儀指出，依照歷史經驗來看，端午節過後，食品族群有飲料旺季、中元節、中秋節等題材，表現空間較大，另外，暑假即將來臨，遊戲族群也可望受惠。

盤面上，台積電收在581元，下跌0.34%；AI人氣強強滾，廣達(2382)收在151.5元，上漲4.48%、金居(8358)收在65元，上漲6.21%、華擎(3515)收在230元，上漲3.6%；面板族群彈升，群創(3481)收在16.5元，上漲5.1%、友達(2409)收在20.1元，上漲2.55%；觀光族群震盪加劇，五福(2745)、夏都(2722)收盤漲幅都在4%以上。

分析師指出，若是由月線的角度來觀察，目前四大指數月KD維持多頭，可以看出市場對下半年景氣逐步復甦抱有期待，短線技術面雖偏弱，但中長線皆偏向多方，台股短線震盪整理後還是有轉強走高的機會。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，近期美股主要指數紛紛強勢表態並突破前波高點，在連續上漲之下，可能遇到逢高獲利賣壓，不過後續有望見到更多正面經濟數據支持。這波美股多頭主要是由AI題材帶動，輝達股價也不斷刷新紀綠，顯示投資市場相當看好人工智慧在目前的應用需求，因此對於這波多頭攻勢無須預設高點。