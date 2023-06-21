每個人都有自己的底線，星座專家、塔羅牌老師艾菲爾在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、水瓶座及牡羊座的女人絕對不會忍氣吞聲，遇到她們要客氣一點，千萬別觸怒她們的底線；其中牡羊座如果脾氣上來，就會不顧一切將自己的委屈攤在陽光下。

▍第1名：天蠍座

天蠍座女生愛恨分明，如果被欺負絕對會理直氣壯，要求當面把事情講清楚，她們不容許有人公開誹謗卻私下道歉；另外，天蠍座有仇必報，「君子報仇十年不晚」，得罪她們就別想逃過。

▍第2名：水瓶座

水瓶座的女生很理智，她們不屈服權威，就算被上司欺負也不會隱忍，如果鬥不過對方，就會透過律師或第3方來協助；另外，如果得罪水瓶後找人來「搓圓仔湯」，她們通常都不會動搖，認為自己站得住腳，應就事論事。

▍第3名：牡羊座

牡羊座女生可以壓抑自己，某些時候也會忍氣吞聲，但是如果有人觸怒到她們的底線，脾氣一來就會把過去所受的委屈或創傷攤在陽光下；牡羊座不怕出糗，她們認為自己沒有做錯事，任何事都可受檢驗。

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