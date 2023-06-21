資訊安全與個資防護一直是中國信託證券核心價值之一，也深知個資保護對客戶和金融機構的信任至關重要，除配合推動金管會發佈金融資安行動方案2.0外，並早已導入國際安全標準ISO27001的管理模式，持續進行內部社交工程演練，強化公司全體員工資安意識，未來更將以零信任架構來建立連線驗證及授權管控，以確保系統能持續營運。

我們深信，資安防護旅程上會有無數的挑戰等待著我們，我們也仍將持續精進既有的資安管理制度，搭配中國信託證券數位策略重點發展的第二代亮點股市下單APP，全面投入資源以提升資安防護的強度，為營造更安全的金融科技環境盡一份心力。

最後，再次衷心的感謝旺旺中時金融服務評鑑大賞的主辦單位與各位評審，對本公司在金融科技服務安全和個資防護領域的肯定與鼓勵。