台電彰化處表示，芳苑鄉二溪路一帶目前正辦理計畫性用戶需求用電的新增設線路停電工作，停電時間自今天上午8點30分至5點左右。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

停電範圍為趙甲高幹36號到78-1號（芳苑鄉二溪路一帶），影響用戶為816戶。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

台電今在芳苑鄉二溪路附近進行新增線路、變壓器等工程，預計停電到下午5點，影響戶數達816戶，包括彰化監獄也受到影響，一度傳出因停電導致車輛無法進出，監所內電風扇也無法吹，台電表示，目前正積極趕工，盼能提早完工恢復供電。

今天彰化監獄因停電傳出運送收容人的車輛進出困難，進出時的閘門因停電無法運行，都改成手推才能讓車輛進出，且因停電監所內電扇也無法運轉，天氣炎熱導致監所內悶熱情況嚴重，所幸經啟動備用發電機，才讓監所正常運作。

彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，台電設備更新施工導致監所停電，但監獄有備用的發電機，從今天上午9點左右開始停電，期間因電機轉換造成的空窗期大約40分鐘左右，不過很快在工程人員的處理讓監所用電恢復正常。

包括電動門、電扇、冷氣等設備，目前監所內2200多位收容人及職員等作息均正常，包括庇護工場內的運作也正常；不過當地民眾就沒有這麼幸運，因停電必需到下午5點左右，不少當地民眾選擇外出，或到親戚家避暑。

台電彰化處表示，芳苑鄉二溪路一帶目前正辦理計畫性用戶需求用電的新增設線路停電工作，停電時間自今天上午8點30分至5點左右，停電範圍為趙甲高幹36號到78-1號（芳苑鄉二溪路一帶），影響用戶為816戶，二林監獄也在停電範圍內，強調均有事先通知停電用户，如施工提早完成就能提前供電。