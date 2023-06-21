端午佳節至，高雄知名百年廟宇旗山天后宮為了讓育幼院孩子及弱勢家族一起感受溫馨佳節，首度捐贈超過1300顆粽子及1萬元禮金，主委葉冠億說，希望以弘揚媽祖慈悲的精神，讓弱勢民眾都能夠感受到社會的溫暖。

旗山天后宮主委葉冠億表示，為了弘揚媽祖慈悲的精神，今年端午節特別規畫愛心粽給育幼院童及低收入戶與邊緣戶家庭，希望讓這些弱勢族群，也感受到社會的溫暖和關愛。

由於今年首度由天后宮發放愛心粽，總共有100多位善心人士共襄盛舉，準備豐盛的食材，用心製作，讓每一份愛心粽都包含著滿滿的祝福和溫暖，並由旗山天后宮管委會分梯次陸續送達慈善機構和低收入戶家庭。

今年首度贈送粽子，不僅發放照顧在地居民，更將愛心擴展到外縣市，包含台南博愛老人協會、高雄紅十字幼兒園中心慈暉園、佛光山大慈育幼兒園、六龜育幼院和慈德育幼院，總計送出超過1300顆粽子，並對慈善機構另致贈紅包1萬元，將信眾捐助的愛心化做大愛，幫助更多困苦的民眾。

今日愛心粽首站送達佛光山大慈育幼兒園，園方感謝旗山天后宮的愛心，也對天后宮慈善行徑給予肯定，同時呼籲盼更多人一起投入慈善活動，讓社會有善的循環，更加祥和及安定。