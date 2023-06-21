近日總統候選人接連提出核電延役的政策，綠盟批評，無非變成髮夾彎，候選人提出的能源政策不只漏洞百出，看似是新政策，但通通都是舊論述，讓人有回到過去的時光錯置感，搶當擁核政策的下一個代言人。

鴻海集團創辦人郭台銘也來湊熱鬧，昨日在臉書也發表「能源政策」，也是換湯不換藥，一樣是延役核電跟小型核電廠。郭台銘這一個月來就像卡在時間迴圈，完全沒有進步、沒做功課，在能源政策誤導資訊，郭台銘想在3年內重啟老舊的核電廠，忽略事實上核電延役至少要數年的檢查、評估，小型核電廠核廢料更多的事實。郭台銘此舉就是想放水核安，企圖讓台灣成為核工業的試驗場。

綠盟重申，無論反核擁核，都要面對使用核電的代價─核廢料，以及老舊核電廠的高風險威脅。要主張支持重啟核電，就表示將在台灣繼續製造更多核廢料，加劇核廢料處理的困境。要擁抱核電就應該要直球對決，回答核廢料要放哪裡？有問過新北市或台北市的市民願意接受核災威脅與核廢料嗎？

綠盟呼籲，成為總統候選人要有「在地觀」與「國際觀」。「正視在地」台灣核廢料無處可去，老舊核電廠無法延役的事實，「認知國際」上淘汰核能，發展再生能源才是主流的事實。才不會在這場總統大選中再一次被選民死當。解鈴還須繫鈴人，能源政策要深思，而不是抄襲。