疫情後，旅遊人數暴增，今年梅雨季節雨水充足，花蓮秀姑巒溪泛舟旺季可望吸引更多遊客體驗。花蓮縣衛生局提早從今天起，啟動2處觀光地區行動緊急醫療站服務，長達82天至9月10日結束，提升秀姑巒溪水域活動安全性，為花蓮觀光安全增添保障。

衛生局表示，秀姑巒溪水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，距離最近的衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程須費時50分鐘。因此，衛生局協調花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔2處設行動緊急醫療站，負責秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

花蓮縣衛生局協調花蓮醫院，在奇美部落、長虹橋畔2處設行動緊急醫療站，提升秀姑巒溪水域活動安全。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

衛生局長朱家祥表示，行動緊急醫療站，配合泛舟時程值勤，專業醫護團隊包含1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名緊急救護技術員擔任救護車駕駛。

每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，提供沿岸遊客緊急救護處置，確保在意外發生的黃金時間內搶救生命。

朱家祥肯定衛福部花蓮醫院連續15年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全，也鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。

他也提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病的鄉親或長者而言，可能過於刺激，建議應該要量力而為。遊客要配合泛舟規範、注意水位變化，下水前做好暖身運動，建議多補充水分，防熱衰竭、中暑。