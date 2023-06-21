96歲的「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，在台超過半世紀致力英語教育推廣，對於提升國人英語能力及國際視野著有殊勳，北市長蔣萬安及內政部林清淇司長21日親贈彭蒙惠老師身分證及歸化國籍許可證書，以表達對彭蒙惠之感佩。

蔣萬安致詞時表示，彭老師在國共戰爭時輾轉來到台灣，先在花蓮偏鄉，再到台東服務，在1960年時搬到台北，老師這一生非常熱愛台灣，也特別希望能夠照顧弱勢的孩子，這份心讓人非常的感動。

蔣萬安說，彭老師在民國51年創辦空中英語教室，許多朋友包括他自己在內，都是學習空中英語教室一路長大。

蔣萬安提到，高中時看空中英語教室，聽著彭老師的聲音，打下了他的英文基礎。彭蒙惠老師來台灣72年，4分之3的一生奉獻給台灣，老師也熱愛海洋，有學潛水，老師也創辦了全台灣第一個福音電視節目—天韻歌聲，也創辦了全台第一個華人全職的福音合唱團—天韻合唱團，不只是到台灣各個角落傳播福音，更透過音樂，讓世界看到了台灣。

蔣萬安表示，台北市非常榮幸有這麼棒的一位市民，台北市永遠都是彭老師最溫暖的家，也感謝彭老師身邊所有的夥伴陪著彭老師持續的把愛傳播出去。