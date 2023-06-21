台中5億高中生命案，檢警偵查終結，台中地檢署以使公務員登載不實罪起訴夏姓配偶，死者家屬委託律師許哲維對此感謝檢察官明察秋毫，他說，未來若法院判決夏男有罪，對民事部分有很大幫助，接下來在遺產繼承的部分將有3個方向，將全力協助賴男母親。

許哲維表示，賴男與夏男間沒有任何交通，且賴男曾追求過其他女生，顯示他是異性戀，感謝檢察官採納意見。在民事部分，若夏男偽造文書部分確定，他的遺產繼承權將失效，而賴母會成為唯一繼承人，首先將確定遺產權的部分，接下來再討論遺產繼承限額問題。

許哲維說，若該起結婚無效，夏男繼承權失效，賴母在繼承權的部分將分為3部分，首先是依照內政部87年頒布的行政命令，只要賴母在繼承開始後3年內取得中華民國身分證，她即可依此繼承；第二部分若賴母仍為外國籍或無國籍者，她仍可完整繼承，但必須依照土地法在取得不動產3年內處分該不動產品。

許哲維強調，最後才是依照兩岸人民條例的規定，財產繼承有200萬限制，但他會盡力協助家屬朝完整繼承方向努力。此外，目前賴男名下房產的土地權狀都還在夏姓代書手上，家屬已提告侵占罪。

而對於夏姓配偶拒絕測謊的部分，許哲維認為，這是他的權力，但夏男如果在這件事情上沒有任何嫌疑，接受測謊是他證明自己清白很好的方法，建議他接受測謊。