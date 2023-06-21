南山人壽一直致力於透過金融科技，提供符合消費者期待的商品和服務，並運用數位科技創新金融業務，以提供更多元化的服務、提升客戶體驗和加強客戶關係。

我們深知，只有在「完備資安制度」、「深化資安治理」、「精實資安韌性」和「發揮資安聯防」這四個構面上結合並融入產品、流程和人員，才能使組織的資訊安全步入良性循環，讓資訊安全走上正軌。同時，我們還注重「與時俱進」和「超前部署」的資訊安全措施，以有效應對各種資訊安全問題和挑戰，提升資訊安全的功能與表現。

在未來，南山人壽在業務持續成長的同時，也更強化資訊安全，確保消費者的資料安全。我們承諾不斷加強資訊安全的措施和實踐，以確保客戶的隱私和數據得到妥善保護。

最後，要感謝主辦單位和所有支持南山人壽的夥伴，感謝對南山人壽的信任和支持，使我們能夠在資訊安全領域獲得此成就。我們將繼續努力，不斷提升自身的專業和能力，確保資訊安全工作持續優化並取得更佳成果。