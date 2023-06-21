韓國女團「少女時代」成員俞利相隔4年來台，將於8月6日在台北國際會議中心舉辦（TICC）粉絲見面會，去年少女時代15周年合體回歸，帶給粉絲們滿滿的感動與驚喜，儲存已久的應援力蓄勢待發，俞利這次選在8月6日來台灣和粉絲同歡，正是少時出道16週年的隔天，見面會顯得更有意義了。

俞利這幾年來多方發展戲劇、主持、YouTuber，已成為亮眼的全能藝人，主演多檔的戲劇，無論古裝和時裝都讓人驚豔。出演綜藝時，更可以拋棄偶像包袱，在綜藝《韓星地帶：逃脫任務》中的表現備受好評，今年也被任命文化外交公益組織「Beautiful Mind」慈善團體的公關大使，透過各種音樂活動，和世界各地的弱勢群體一起實踐愛與分享的團體。

她也提前錄製影片問候台灣粉絲，開頭就先用中文自我介紹喊「大家好，我是權俞利和少女時代的俞利」，並稱自己將會展現目前為止還沒給大家看到的新面貌，「有特別舞台和與粉絲交流的環節，準備了各式各樣的內容，我也帶著興奮和期待的心情等待著你們來玩」，最後再度用中文甜喊「我愛你們」。

「YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei」粉絲見面會門票將於6月25日（日）中午12時採實名制，在全台7-11 ibon機台及ibon售票網站開賣，票價為 NT$5200 ／ NT$4600 ／ NT$3900，凡購票將可拿到兩款限定小卡，還有機會抽到歡送、合照、簽名海報、簽名拍立得等福利，更多相關活動訊息請密切鎖定希林國際粉絲專頁。