科技日新月異，詐騙集團也與時俱進。高雄一名潘姓青年日前報警稱，他上網找工作，以為可以輕鬆賺取日薪5000元，但差點被詐騙集團當車手利用。左營警方檢視潘男的背包，還發現一個蘋果「AirTag定位器」與偽造的證券人員證件，應為詐騙集團藉此追蹤車手的定位。

左營警方於6月19日下午接獲報案，18歲潘姓青年說，他日前在臉書社團上尋找工作機會，看到一則徵文稱打工一天可以輕鬆賺進5000元，因此特地從台中搭車南下到高雄求職，未料對方疑是詐騙集團，不僅引誘他使用偽造的證券人員證件，還要求他負責「現場取款」的工作。

經員警檢視由詐騙集團提供給青年的背包，背包內竟然有蘋果推出的「AirTag定位器」，此定位器大小近乎一枚10元硬幣，便於攜帶藏匿，當持有人找不到遺失物品的時候，就能夠透過AirTag找到物品，未料為了方便民眾的商品如今卻成為詐騙集團做為追蹤車手的手段。

警方也呼籲，詐騙手法層出不窮，尤其近來畢業季及暑假將至，剛出社會或想打工賺取零用金的青少年稍有不慎就可能落入詐騙集團的陷阱圈套。呼籲民眾切勿輕易相信網路上優渥的待遇，應多方查證，以免上當受騙。警方將循線追查上游。