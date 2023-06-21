台南企業（1473）去年營運創下近六年來獲利新高，今（21）日，假台南總公司召開112年股東常會，與會股東表決通過將分派現金股利1元，並順利改選十一席董事，除了三位新任獨董之外，其他連同董事長楊清峯在內，八席次投資公司全部續任。甫於今年四月一日上任總經理謝幼琴表示，未來將藉由已在外商成衣界服務多年的經驗，將力求更貼近不同客戶需求，朝高單價產品爭取新訂單。

台南企業112年股東常會中，表決通過分派現金股利1元提案；楊董事長表示，去年在經營團隊共同努力下，漸擺脫疫情影響，不但訂單新增，工廠精進，以及又有匯兌收益等，所以整體表現「差強人意」，全年獲利每股2.06元，董事會提案分派現金股利1元。

出席股東表決通過現金股利1元提案，並改選十一席董事，連任有楊清峯、良道投、恬美、日富、景達、信望愛、中嘉國際、台揚等八家投資公司，新上任為三位獨立董事，包括端木正、余日新、李俐瑩等。

今年四月才上任的總經理謝幼琴，經由主席正式介紹這位首次出席台南企業股東常會的新掌舵者；楊董事長指出，與謝幼琴相識多年，她過去在成衣界知名外商任職，亦曾是公司的大客戶，將借重其專長，讓營運更上一曾樓。

謝幼琴指出，目前全球的經營環境確實具有相當挑戰，看中台南企業是家經營穩健的老字 號成衣廠，並擁有八家生產基地，相當有產銷規模，再加上，與其公司已有生意往來多年，彼此互信基礎佳，所以接下這份新職位。

謝幼琴坦承，現階段不少顧客仍處於去化庫存中，因此新訂單的量，下的非常保守，抱持寧可再「追單」的經營手法。所以除了先致力調整該這企業文化更活潑、應對更敏捷，以迎合全球客戶日漸瞬息萬變的各種需求。

再者，將重新建立與新客戶的關係，與老顧客更貼近的互動。同時，未來將儘量減少小量訂單，且低單價的總生產量，更重要的，要更分散顧客群的不同比例，以及漸往高單價產品靠攏，增加產品附加價值，提高平均毛利率。