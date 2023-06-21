智易第一季營收110.21億元，季減少16.6%、年增加7%；單季稅後淨利4.96億元，年增加27.2%、季減少20.6%；單季每股賺2.25元，寫下歷年同期新高。單季毛利率14.2%，優於去年同期的13.7%，與去年第4季相當，主要歸功於主要客戶強勁的產品競爭力。

以第二季來說，智易表示，目前客戶訂單仍健康，預估第二季營收較第一季個位數成長，毛利率持穩維持在13~15%，營益率預估介於5.5~6.5%，今年營收年成長趨勢不變，且維持下半年營收會優於上半年的預期。

展望今年，智易認為，全球經濟持續走下坡，持續位居高通膨環境下，儘管有AI需求帶動，且美國聯準也暫停升息，但聯準會的會後聲明稿顯示升息趨勢未改變，這勢必會衝擊終端需求，今年宏觀環境極具挑戰。不過，各國政府寬頻建設持續，網通產品規格也提升，包括WiFi 6/6E/7等，機上盒方面也開始導入AI，智易手中掌握技術，也已累積多年的軟體實力，今年可說是風險機會並存一年。

就庫存調整來說，智易第一季存貨156億元，較去年第四季增加6%，智易表示，主要是營業生產地從昆山、越南，第一季起又增加印度，生產基地擴張必須備相對應存貨，存貨增加主要是成品，都是因應客戶需求。產能規劃部分，智易指出，越南二期在北越，目前擴產接近完工，產線已完成設置，預計今年第三季進行量產。

此外，在印度市場上，智易表示，印度一直以來都是重點業務發展區域，現在已經開花結果，但目前只是剛開始，未來生產規模會越來越大，目前生產先採取外包方式，現在也在評估自己建廠，只是尚未有明確的時間表。