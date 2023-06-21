日前3個外國Youtuber評論到雲林旅遊心得是空氣瀰漫豬屎味的「台客屎味」。縣長張麗善昨日在徵用雲林故事影片記者會中再次強調，雲林是畜牧縣，空氣中多少會有特殊味道，這也凸顯農業產業存在環境背景上所面臨的負擔，下次歡迎外國朋友到沿海看看烏魚子聞聞海味。

雲林縣長張麗善歡迎外國朋友來雲林聞聞烏魚子的海味。（本報資料照片）

一名住在台灣的加拿大籍YouTuber邀他的英國、紐西蘭友人評分台灣最好玩城市，雲林縣被列為最後一名，且被揶揄「我們只要聞到雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林，不用擔心會迷路，如果空氣中充滿水溝味，我們100％肯定抵達了雲林。我們從雲林學到了什麼？這是全台大便的聚集地，充滿台客屎味，雲林應該可以用『台客屎小隊』命名它們的棒球隊。」

雲林縣府目前正在徵求製拍在第四台播放的公播影片，主題必須是雲林故事，第一名獎金15萬元。

去年獲得評選第一名影片《沉浸雲裡》的導演游季璋表示，他是畢業於雲科大的外地人，他雲林是個很精緻的地方，斗六的酒吧很酷，有很精緻的咖啡屋，全聯就有5、6家，他經常和同學去斗南吃炸粿、去麥寮看夕陽、上山看獅子座流星雨，生活很有趣，完全不是都市人會想要做的事。

張麗善說，最近有網路評論雲林縣不好玩、空氣有特殊的味道，其實雲林不缺美好，缺乏欣賞的眼睛，外國人來雲林淺碟旅行，所以沒有發現雲林的美好在哪裡，不會怪罪他們，畜牧大縣多多少少會有一股特殊的味道，屏東縣應該多多少少也會有，這也凸顯畜牧大縣在環境會面臨的負擔，也讓大家體會這裡的味道是怎麼來的，大家在吃豬肉美食時，也能夠知道雲林的負擔。

雲林縣長張麗善歡迎外國朋友來雲林聞聞花生味。（周麗蘭攝）

她說，傳統的豬舍已慢慢退場，逐漸改成密閉式負壓式豬舍，已經在改進當中，如果外國人再來，雲林縣還有很棒的花生的香味、蒜頭的香味、烏魚子鹹鹹的海味，這些都是雲林的特產味道。

雲林縣長張麗善歡迎外國朋友來雲林聞聞特有的蒜頭味。（周麗蘭攝）

雲林縣府新聞處表示，雲林縣公用頻道影片徵件活動舉辦至今已第7屆，今年徵件即日起至7月10日止，採「先審後拍」制度，由主辦單位遴選的專業講師給予拍片建議，協助參賽者完成5至10分鐘影片參與決審，選出冠軍1名獎金15萬元)、亞軍1名獎金8萬元、季軍1名獎金7萬元、佳作1名獎金5萬元、宣傳CF人氣獎獎金1萬元。