立法院今天通過總統所提名的大法官蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥等4位人選，蔡英文總統對立法院進行審查工作的辛勞及支持表達感謝，也期勉新任的大法官能夠全力以赴，擔任好「憲法守護者」及「人權捍衛者」的角色。

儘管國民黨及民眾黨立法院黨團在投票前已宣示不進場投票的立場，但民進黨挾多數席次，被提名人包括最高法院審判長蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、司法改革基金會出身的律師尤伯祥同意權案投票，4人都得到超過57票同意票，獲立法院同意任大法官。

總統府發言人林聿禪表示，此次被提名的四位大法官，分別來自司法實務界及學術界，都是學驗俱佳的優秀傑出人才，具備多元專業背景及法律專長，對於人權保障的推動有所貢獻，相信4位被提名人就任大法官後，定能肩負起維護憲政秩序、保障人民權益的重要使命，實現司法公平正義，持續深化臺灣的民主發展。