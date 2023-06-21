近來「Me Too」運動從政治圈燒進娛樂圈，有人好奇這股風潮到底何時才停歇，對此，作家吳若權表示，如果把「Me Too」看成社會運動，可能才正要開始，悲觀地說只要人性的貪婪不消失，「Me Too」運動就沒有結束的一天，他給出3步SOP給加害者，若能謹慎道歉做到，或許就能填補受害者心中缺失。

吳若權日前發聲替黃子佼送暖，而在許傑輝、宥勝、黃子佼後，昨(20日)炎亞綸也發文道歉，外界好奇這運動何時才會結束？他認為只要社會上有類似事件發生，「Me Too」就不會結束，「就像地藏菩薩的大願，生生世世都在努力清空地獄。唯多數眾生積習難改、性格頑強，隨時又墮入惡道。」

吳若權強調，他認為受害者要的並非加害者的性命，而是真心悔過、彌補、發誓永遠不會再犯，而所謂的彌補對於加害者來說，彌補勢必代表一些具體的行為，對政治人物來說是退選；教育人員來說是離職；演藝人員就是引退下台。

至於懺悔二字具體的第一步，吳若權建議是向被流彈波及的親友致歉，第二步是向受害者當事人致歉並提出具體的彌補方案，第三部則是回歸家庭，努力修補與家人的關係。至於具體彌補方式要看受害者而定，有些人希望不會再被打擾、有些人可能需要精神或名譽補償、有人可能是要金錢，而若受害者已經不在人世或不肯接受道歉，「就努力對社會其他的人付出，做出補償」。

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