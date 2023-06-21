「抖音男神」耀樂近日指控藝人炎亞綸與他強制發生性關係，期間偷拍的影片還不慎外流，他今（21）日舉辦記者會時，炎卻突然現身道歉。而這一幕讓粉專「政客爽」想起，去年9月資深媒體人周玉蔻追著被她誣指涉入緋聞的前中國小姐張淑娟、要向她道歉的情況，諷刺炎亞綸「選擇成為周玉蔻」。

耀樂今召開記者會表示，他與炎亞綸2017年認識，當年他才16歲，沒想到話才說到此處，炎突然現身道歉，「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，接著再次鞠躬離開現場。炎亞綸的現身導致耀樂潰堤，他回到休息室整理情緒約7分鐘後，才再度現身。

周玉蔻（粉紅衣者）去年9月在北檢前追著張淑娟（白衣者），稱要向張道歉。（中時資料照，季志翔攝）

「政客爽」今在臉書發文指出，當大家期許，炎亞綸有像香港藝人陳冠希被爆出不雅照事件、對此誠心道歉的勇氣時，他卻選擇成為周玉蔻。「政客爽」並於貼文中附上一張周玉蔻去年9月在北檢前，追著被她誣指是緋聞案女主角的張淑娟道歉、導致張女淚崩的照片。

「政客爽」直言，如果要道歉，應該尊重被害人的感受，今天這場記者會，是被害人要講述受害遭遇，結果炎亞綸直接到現場去道歉，「擺明就是想操作輿論風向」。「政客爽」也痛批，對於被害人說的硬上、偷拍私密片外流、黑道恐嚇，炎亞綸通通選擇逃避，只想到第一時間做風向操作，也難怪受害人會在記者會上痛罵，不要再試圖混淆視聽。

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