香港具代表性的民意機構民研昨日宣布，經檢討後，初步決定8類民調將改為不公開發表，包括民研前身港大民研在1997年移交起至今的六四事件周年民調、港人中國人身分民調等，而國民身分自豪感、議員評分及紀律部隊民望等也受影響，詳情7月公布。民研預計，約四分之一定期民調的題目會取消，剩下約三分之一題目也改為不公開，但可付費委託使用未公開數據。

明報報導，民研總監鍾庭耀解釋，是社會對民意數據需求、民研角色及「所有風險評估」等的一籃子整體考慮。至於特首及司局長、施政報告及預算案等民調，初步決定會繼續進行及公開數據，但頻率未定。

部分受影響民調過去曾遭建制派或媒體批評，例如港人身分認同中「香港人」及「中國人」身分認同。民研在今年六四過後因「政府部門」建議，取消公布六四周年民調結果。

鍾庭耀說，上述調查全部改為內部參考、學術研究或付費服務，連同剛過去六四周年調查在內，不會公開發表，受影響民調中，部分題目日後也不再使用；惟尚未決定取消哪些題目，但稱「是否支持平反六四」及港人身分認同問題，仍是民意研究領域中非常值得參考的題目。

被問及是否受政府警告影響，他說，尊重政府風險評估，但不一定同意，他個人估計政府部門評估「並不涉及任何民研違法的風險」。至於過去歷年調查，鍾庭耀說已變成公共資訊，版權亦已全面公開，無法收回。