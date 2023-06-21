「抖音男神」耀樂昨(20)日指控，16歲時遭男星炎亞綸強制發生關係，並被要求拍性愛影片，耀樂今(21)日召開記者會還原事件過程時，炎亞綸無預警現身並對耀樂鞠躬道歉，現場一片譁然。對此，資深媒體人黃揚明直呼這場面「太荒謬了」，並強調這不是誠心的現身道歉，而是為了讓媒體版面呈現雙方平衡樣態的公關操作。

炎亞綸遭耀樂指控硬上他並偷拍性愛片，且影片外流讓耀樂一度休學。耀樂今舉行記者會說明相關細節時，炎亞綸無預警現身記者會向耀樂鞠躬道歉，並表示「讓你承受了人生中不該承受的事情」。炎亞綸離場後也流淚並強調，他沒有做任何強迫意願的事情。

黃揚明今提及上述事件，並認為看到這場面真的是太荒謬了。黃揚明進一步表示，這不是誠心的現身道歉，而是為了讓媒體版面呈現雙方平衡樣態的公關操作，炎亞綸若真心反省，應該到台北地檢署自首曾犯偷拍兒少性剝削私密影片，勇敢面對司法的審判。

黃揚明諷刺表示，炎亞綸連讓受害者好好開一場記者會的空間都不給，不愧是連道歉聲明都有10萬人按讚的高流量明星。

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