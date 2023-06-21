肥胖造成多種慢性病，許多人努力減重仍瘦不下來，營養師李婉萍表示，除了飲食、壓力等因素外，有研究指出，夜間睡眠時有人造光照射，會干擾人體的新陳代謝，導致體重增加，例如夜晚面向開機中的電視睡覺，或在開燈情況下入睡，較其他人增加17%的發胖機率。

李婉萍在其粉專影片中表示，美國國家衛生研究院研究報告指出，夜間有人造光照射，增胖機率比起睡眠中未被人造光干擾的人增加17%，原因為夜間在有人造光的情況下睡覺，可能會擾亂人體的新陳代謝，讓人體重增加甚至肥胖。

該項研究是美國國立衛生研究院之前的研究報告，研究團隊是針對美國4萬3722 名女性的問卷數據，參與者年齡在35~74 歲間、無癌症或心血管疾病史，在研究期間非輪班工人等特定族群。結果發現，受試者若在房內開燈、面對開機中電視機睡覺時，5年內體重增加5公斤的可能性，會較其他人提高17%。

研究團隊認為，上述研究結果也適用於男性。專家建議，睡覺前若能關掉燈光、電子設備，或使用眼罩、開啟小夜燈，就可避免燈光對體重的影響。

李婉萍並表示，另有研究顯示，連續5天只睡4小時，靜止代謝率平均下降2.6％，若晚上不睡再利用早上補眠，反而會破壞生理機制，造成代謝率下降，反而會越睡越肥。

她建議，正確的入睡時機與時間有助於減重，最佳睡眠時間為晚上11點前躺床，時間為6~8小時，有助提升代謝率，提高減重效果。