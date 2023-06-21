大陸海關總署昨日起恢復經登記核准的包裝廠、供果園生產之台灣鳳梨釋迦重啟輸陸，同樣遭暫停輸入的金鑽鳳梨、檸檬、文旦柚等也盼重新西進。農民指出，大陸市場的需求量、購買力、運輸距離都比其他市場有優勢，暫停輸入這些時間也在防檢疫方面有所加強，農民確實有在為重啟進行準備。

關廟區農會推廣股主任黃國斌表示，看到鳳梨釋迦能再外銷大陸，農民當然期待金鑽鳳梨也能跟進，畢竟大陸市場規模不是日本能比擬，以前外銷金鑽鳳梨，大陸市場就佔了8成左右，加上透過小三通運抵大陸的時間和到北農拍賣的時間差不多，若有機會重啟一定要針對蟲害和藥檢加強防檢疫，只要最基本的都做好，就一定有機會。

去年8月大陸暫停台灣柑橘類水果輸陸，其中檸檬也受到影響，屏東縣東益農產品運銷合作社理事主席薛丞睿表示，大陸是檸檬外銷的最大市場，大陸的檸檬在產季有斷層，每年過年前後到6月之前的產量較少，因此這段期間的檸檬需求量確實很大，大陸市場重啟，檸檬的市場價格也會好，許多農民都期盼檸檬銷陸能夠解禁。

花蓮縣玉溪農會總幹事蔡宗翰補充，花蓮縣的文旦柚同樣也期待能重新外銷大陸，畢竟淺碟市場的台灣得靠出口，大陸相當喜歡台灣的水果，大陸民眾生活水平提高下購買力都沒問題，即使被暫停輸入，雙邊私下其實都還有聯繫，畢竟農產品被暫停輸入確實很辛苦。