5億高中生命案從何墜樓？ 檢察官表示，均無兩人搭電到其他樓層證據。（資料照片）

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後在墜樓身亡，家屬質疑自低樓層「被墜樓」，外傳案發大樓除夏家10樓外，8樓及待售的3樓均與夏家有關，並有靈媒等人指稱被賴男託夢是在8樓受害，眾說紛紜。檢方今天澄清表示，案發夏家10樓的欄杆外檢出死者DNA，若自8樓墜樓，估計距死者倒臥處10公尺，且3樓住戶未提供磁扣給他人，並無事證證明自其他樓層墜樓。

賴母控告夏家父子謀財害命，並委託高大成驗屍及勘驗現場調查，提出遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折等諸多疑點，質疑賴男恐遭殺害後，偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」；外傳案發大樓的8樓為夏家所有、出售中的3樓則委託夏父銷售，另有靈媒及前刑警宣稱，被賴男託夢疑在8樓被害。

對此，檢方指出，死者致命傷是背部呈現2條平行傷痕，是撞擊社區大樓突出屋簷所致，現場樹叢樹枝有壓斷折損，與自夏家10樓墜樓的動線相符，且並無夏、賴兩人搭乘電梯至其他樓層的證據。

檢方指出，夏家10樓陽台欄杆所遺留有手掌痕、手抓握痕，陽台外側前緣平台上也有擦狀抹痕，且在欄杆外側檢出死者 DNA 等情。

檢方說明，死者若自夏家8樓墜樓，推測落地處與死者墜樓倒臥處距離10公尺，斷無自夏家8樓處墜樓的可能。

此外，檢方表示，偵訊3樓待售戶時發現，屋主不認識夏男，也為提供門禁磁卡給仲介，並提供住家動態監視影像畫面，並查無陌生人進入，且屋主對被指控與案情有關，造成壓力相當困擾。