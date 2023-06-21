HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館10周年慶即日起推出「十分滿逸－週年提案」系列活動，「十分滿逸」住房專案每晚4,999元起，贈「十十滿逸護照」乙份，享升等套房、住宿折抵金及多項免費餐飲，總價值達萬元以上。凡7月12日之壽星預定7月任一日住房，享免費升等至舒適套房回饋。餐飲同享自助早餐買一送一、下午茶套餐全面8折、7月壽星下午茶套餐買一送一等多重優惠。周年慶活動期間住宿及餐飲消費滿額，有機會獲得入住價值8萬5千元的和逸套房乙晚及多項好禮。

和逸飯店‧台北民生館「十分滿逸」住房專案，自6月30日至8月31日入住舒適客房雙人入住每晚4,999元起，含自助早餐並贈主廚特製甜點乙份，平日享免費延遲退房至下午2點，每房再贈「十十滿逸護照」乙本，內含套房升等券、客房升等券、1000元住宿抵用券、各式餐飲兌換券，回饋每位旅客總價值萬元以上歡慶周年好禮。除此再享抽獎資格，有機會獲得頭獎價值8萬5千元的「和逸套房平日入住乙晚」及多樣好禮。周年提案邀請7月12日壽星一起同慶，以飯店官網或電話預訂任一住房專案7月份入住，享免費升等至價值4萬5千元的舒適套房，每日限量2間。

6月30日至8月31日和逸飯店‧台北民生館周年慶期間亦推出餐飲優惠，於飯店2樓THE Lounge每週一至週五多彩晨光式自助早餐吧享買一送一、下午茶套餐全面8折，7月壽星於7月10日至7月17日下午茶時段享套餐買一送一，到和逸飯店‧台北民生館THE Lounge用餐消費滿1,010元，的亦能獲得「十分滿逸│週年提案」抽獎活動資格，同享機會抽得「和逸套房平日入住乙晚」及多樣好禮。

和逸飯店‧台北民生館在飯店Facebook粉絲專頁將舉辦「十光荏苒 回逸風華」抽獎活動，只要在6月30日至7月14日期間依活動辦法於指定貼文按讚分享，留下與親朋好友十年過往的珍貴回憶即可有機會獲得價值8,500元的美肌深呼吸體驗課程、THE Lounge午間套餐、THE Lounge下午茶套餐等好禮。

和逸飯店‧台北民生館在2022年獲得台北市政府觀光傳播局頒發「111年度優良旅館業團體組」獎殊榮，同年度更獲得衛福部國民健康署「111年度健康職場認證標章」，以幸福職場打造優質健康職場環境，數度榮獲政府肯定。