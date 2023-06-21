中鋼集團旗下中宇環保（1535）21日召開股東常會，除通過每股配發3元現金股利外，並全面改選董事，結果現任董事長陳震江續任董座。

陳震江表示，面對環境急遽變化，將透過E化管理與加強技術提升，以有效管控工程進度，並撙節成本，提升競爭力，期再創營運佳績。

中宇環保工程21日召開股東會，由陳震江主持，會中通過去年財報案以及盈餘分配案，其中，盈餘分配案為每股配發現金股利3元。

中宇環保去年合併收88.44億元，較前年成長4.23％，稅後純益為5億2,052萬元，較前年增長28.9％，創8年來新高，每股稅後純益4.21元。

中宇環保並全面改選董事，新當選董事為陳震江、翁朝棟、王錫欽、李志豐、楊楨、劉秀美、郭毓倫及林柏年等8席，另有3席獨立董事為陳家榮、王泊翰與彭台光。隨後召開的新董事會中，推出陳震江續任董事長。

中宇環保指出，去年接連發生新冠疫情、俄烏戰爭、美聯準會升息與通膨升溫，持續影響全球經濟，但該公司受惠於政府環保法規趨嚴且積極推動永續發展，主要客戶為加速減碳及降低溫室氣體排放，對設備更新及建置環保設備支出增加，使得公司營運與獲利相對穩定。

展望未來，陳震江強調，工程界面臨原料價格居高且缺工等嚴峻考驗，將透過E化管理與加強技術提升，持續嚴格執行工程預算，管控工程進度，提升競爭力，同時撙節成本，以期續創營運佳績。