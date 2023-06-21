嘉義縣布袋商港有新客輪「太吉之星3號」今天由副縣長劉培東等人剪綵。（廖素慧攝）

新客輪「太吉之星3號」船艙座位。（廖素慧攝）

嘉義縣布袋商港有新客輪「太吉之星3號」今天首航澎湖，旅客登船。（廖素慧攝）

嘉義縣布袋商港是台灣本島往來澎湖的重要船運港口，每到旅遊旺季船票搶手，今年目前已有逾27萬人次出入港，航運業者投資2億4000萬打造全新客輪「太吉之星3號」，21日首航，副縣長劉培東等人剪綵，400人座位滿載出發澎湖。

「太吉之星3號」由海有航運股份有限公司委託新加坡公司設計建造，外型流線、黑金配色，船長42.8公尺、船寬10.3公尺，載客量400人，座椅寬敞舒適，從布袋港出發約1小時可抵達澎湖，正值澎湖花火節，初估21至26日端午連假已逾4萬人次搭船往返。

遊客陳小姐說，他們全家要到澎湖旅遊，一早6點就從新竹開車到布袋，小孩特別期待搭船，很開心搭到新船首航，感覺很幸運，首航祈福儀式也很感動。

劉培東表示，「太吉之星3號」在疫情解封後開航，正好是旅遊潮復甦，乘坐客輪體驗海上風光也是一種享受，期待更多人來布袋搭船，促進觀光消費。

今天首航有嘉義縣副縣長劉培東、布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑、布袋商港管理處長鄭俊華及多位議員等人剪綵，鳴鼓、舞獅祈福後，並遵循漁村傳統習俗「擲吉」，從船上丟「麻糬」祈求平安，為新船討吉祥好兆頭，10點在鞭炮聲中熱鬧啟航。

嘉義縣政府表示，布袋商港有「幸福小黃」服務，可直接預約搭乘往返高鐵嘉義站，另也有計程車共乘，歡迎旅客多加利用。