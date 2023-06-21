「#MeToo」風暴襲捲政治界、學術界，最近更燒到演藝圈，資深男星許傑輝，甚至是愛家愛妻的形象宥勝、黃子佼接連翻車，NONO遭控性騷擾，而炎亞綸被指偷拍未成年性愛片，台灣#MeToo風暴一發不可收拾。

許傑輝宣布退出演藝圈。（圖／中時資料照）

57歲已婚藝人許傑輝先被男網友爆料在表演課要求學生練習「集體做愛」配音惹議，接著女星黃云歆指控，10年前上許傑輝的表演課，被要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，是小嫻察覺異樣，出手相救。中信啦啦隊女神短今（胡馨儀）驚爆當年表演課後，曾遭許傑輝以試鏡角色為由，把她帶到小房間，要她換上馬甲，還伸手襲胸。另一名女演員也爆出同樣在舞台劇後台，在沒有防備狀況下被他戳屁眼，事後卻推說是戲劇指導。對此，許傑輝15日宣布：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」

宥勝被控伸魔爪揉胸部、強吻、舔耳。（圖／中時資料照）

愛家好形象著稱的藝人宥勝也人設翻車，兩位曾與他共事過的女性工作人員指控他曾至少對3女伸出魔爪抓揉胸部，以及強吻、舔耳、解內衣，宥勝在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」宥勝並傳訊向受害者道歉，簡訊內容還自曝「其實我自己也被性侵過」，曾是性侵受害者的他，竟也成了性騷加害者。

黃子佼自錄影片道歉，還爆大、小S、吳宗憲、曾國城等大咖黑料。（圖／中時資料照）

性騷風波還燒到知名主持人黃子佼，他遭指控當年強吻17歲少女、誘拍裸照，見對方害怕流淚時還說：「你流淚的時候也很美。」黃子佼事後自錄影片道歉，還爆大、小S、吳宗憲、曾國城等大咖黑料，隨後關臉書、自殘送醫，針對黃子佼醜聞，老婆孟耿如堅強說：「我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」而恩師張小燕痛心地說：「孩子沒教好，我深深覺得痛。」

不少女性投訴曾遭到NONO性騷、性侵。（資料照片）

許傑輝、宥勝、黃子佼接連翻車後，男星NONO也被指控強吻、拉內衣揉胸，對此，NONO則駁斥：「對這個人、這件事都沒有印象」。而小紅老師也開記者會痛斥NONO 曾對101百貨公司櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪，之後就帶她去市民大道的殘障廁所發生關係無套中出；甚至他用同樣的方式搭訕女孩子，並藉機送她回家，結果一上車就開始毛手毛腳，「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」，更愛問「有看過我這麼大嗎」等誇張言論。

炎亞綸落淚離開記者會。（圖／粘耿豪攝）

而炎亞綸昨遭「抖音男神」耀樂指控，被男友炎亞綸偷拍親密影片還外流，炎亞綸以本名「吳庚霖」發千字文認愛過男網紅，並招了私密片會外流因修手機導致，對此，耀樂將在21日開記者會，悲痛透露自己是在16歲時與炎亞綸認識，當時他在睡覺時就感覺到炎亞綸直接將生殖器插入自己身體，即使他嚴肅的向對方拒絕，加上身形瘦小無力反抗，但對方仍沒停止，事後他只能自我催眠這是情侶間該有的行為，之後指出首次拍攝性愛影片在炎亞綸的天母住處，當年他發現後就拒絕對方，而炎亞綸也給予承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕發現他與炎亞綸性愛影片外流，事件爆發後更傳出找黑道恐嚇，即使炎亞綸在社群解釋及道歉，他認為是混淆視聽也將提告。

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