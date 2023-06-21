道奇左投柯蕭。（美聯社）

甫拿下單周最有價值球員，天使二刀流名將大谷翔平今（21日）在本季首次「公路大戰」上空手而回，全場4支0、吞下2K，中斷連續15場安打、連22場上壘紀錄，尤其拿向來苦手的道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）更是一點辦法也沒有，加上今天對戰，大谷翔平面對柯蕭累積11支0、4K，最終天使0比2敗給道奇。

大谷翔平想要延續連續安打紀錄遭逢重大挑戰，碰上生涯對戰還未曾敲安的柯蕭，但別說是安打，大谷連一次上壘的紀錄都沒有。今首次碰面大谷翔平看準第一球做攻擊，敲出左外野飛球出局，第二打席則遭滑球揮空三振，柯蕭一路投到7局，與大谷翔平的最終打席被擊出深遠警戒區飛球，卻還是遭到外野手接殺。

投滿7局被敲出5支安打，另有5次三振、2保送，柯蕭沒有讓天使攻下任何分數，寫下雙方對戰連續23局無失分驚人紀錄。儘管如此，柯蕭仍大方稱讚大谷擊球力道強勁，特別最後一個打席，「他的打擊姿勢好像開掉了，但還是打得很好。」至於為何對大谷翔平總是投得那麼順手，柯蕭也搖搖頭表示：「我不知道。」

柯蕭退場時雙方平手，但8局上道奇靠著布許（Michael Busch）安打破蛋、史密斯（Will Smith）打下保險分，幫助柯蕭漂亮取得本季第9勝，道奇則拿下系列賽開門紅，短暫揮別遭巨人橫掃的陰霾，柯蕭說：「今天運氣和我們同在，第4局的挑戰相當關鍵，球隊也確實需要一場勝利。」