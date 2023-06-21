大陸國台辦20日表示，大陸海關總署決定即日起恢復台灣鳳梨釋迦的輸入進口，但僅公告3家包裝場和25家果園獲得許可，而供果園、包裝廠等須由台東縣府訪視合格並向陸方提報，等同跳過農委會。專家表示，大陸並不相信農委會的管理制度，因此直接與台東縣政府對接，此舉也未違反貿易規定。

大陸海關總署以多次從台灣輸入的鳳梨釋迦中檢出介殼蟲為由，自2021年9月20日起暫停台灣鳳梨釋迦輸入，近2年過去，直到昨日終於恢復部分台灣鳳梨釋迦的輸入。農委會則強調，國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，所有包裝場和果園的檢疫條件也應一致。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，這次鳳梨釋迦重啟輸入，大陸的對接單位是台東縣政府而非農委會，在多次台灣農漁產品出問題下，大陸對農委會的農漁產品出口管理已不具信心，反而很務實的直接對接協助鳳梨釋迦供應鏈從業人員做好「品管整改」的台東縣政府，這對大陸消費者日益趨嚴的食安要求更有保障。

另外值得注意的是，大陸自從區域全面經濟夥伴協定(RCEP)對所有15締約國全面生效後，開放農漁產品進口均採國際標準，並沒有違反世界貿易組織(WTO)貿易相關規定。

徐世勳說，由於我國小農體制的特質，加上欠缺上下游供應鏈整合出口行銷的合作共識，過去因為大陸的讓利導致一窩蜂競相外銷大陸，導致農漁產品品質參差不齊，有些人甚至通過關係都能出口撈一票，結果用藥、蟲害的管理頻出問題，農委會礙於民粹選票，睜一隻眼閉一隻眼，得過且過，終釀成所謂的「共有的悲劇」。

有業者說，大陸在海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的讓利不是義務，既然服貿及貨貿的談判無望，WTO允許的10年大限已過，大陸讓利的聘金大禮當然要收回的，更何況大陸出口農產品到台灣還處處受到限制刁難，這種不正常、不平等的兩岸農產貿易關係很難維持，實令人憂心。