看到韓國最大入口網站Naver，在當地商業直播產業做得風生水起，這家與谷歌同屬Alphabet旗下的全球最大影片搜尋與分享平台，也希望能在龐大的網路商機中分一杯羹。

根據韓國券商Kyobo Securities統計，韓國直播商業市場，預計今年將從前年的2.8兆韓元，大增至10兆韓元，約77億美元。其中，Naver在目前就有約60%市占率。

韓聯社指出，韓國是YouTube在全球，第一個推出直播購物網的國家。新頻道將以韓語為主，整套方案設定在90天左右，可為不同企業提供商業直播平台，初期有約30個品牌會參加。

YouTube發言系統指出，自己會嘗試各種不同的YouTube Shopping購物方式，但未再進一步詳述。在YT要進軍的以上消息傳出後，韓股21日盤中，Naver與零售業者樂天購物（Lotte Shopping）雙雙重挫4%左右，大盤KOSPI指數跌幅約0.8%。