「抖音男神」耀樂今(21日)開記者會透露和炎亞綸交往始末，表示2018年他到橫店探班，一早起床發現對方將生殖器強放進他體內，「那時候我整個人很惶恐很受驚，我驚醒」，但因為體型瘦弱無法阻止對方，事後還不斷催眠自己這是正常情侶的互動，「把這個行為合理化」，坦言都是因為當時很愛對方。

耀樂日前發文指控炎亞綸始亂終棄，更透露16歲獨自北上時認識了對方，以為遇到真命天子，沒想到是一連串的傷疤，而炎亞綸稍早也現身記者會，在鏡頭前兩度向耀樂道歉，並表示未來有機會會好好解釋清楚，澄清沒有強迫對方發生關係，也沒偷拍。

而炎亞綸此舉讓原本鎮定闡述兩人交往經過的耀樂驚呆，忍不住低頭痛哭，到休息室休息了幾分鐘後才回到位置上繼續發表聲明，回顧當年獨自去橫店找炎亞綸卻被「強行侵入」，話說到此他痛苦閉上眼，表示受傷後只能催眠自己這件事很正常，「只是我還小還不懂，所以我一而再、再而三的催眠自己，把這個行為合理化」，再加上他一人在橫店，身邊沒有其他認識的人，一時之間也難以憤而離開。

耀樂說，未料後來上性愛片外流，外界閒言閒語導致他不得不休學，之所以繼續和炎亞綸有聯絡，也是說服自己「其實這件事情沒什麼的」，但忍過這一切，他發現傷口依舊存在，和炎亞綸之間的關係反而變質，「「一方面他傷害我很深，一方面我愛他愛得很深，這是兩個很矛盾的點，很矛盾」。

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